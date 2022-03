1 Neben der Kirche St. Dominikus entsteht ein neues Gemeindehaus. Kirchenpflegerin Ines Hübner, Pfarrgemeinderatschef Pietsch und Pfarrer Alender zeigen ein Modell. Foto: /Ines Rudel

Für gut zwei Millionen Euro soll in der Parksiedlung in Ostfildern ein neues Gemeindehaus entstehen. Aber auch an anderen Standorten stehen bauliche Veränderungen an.















Ostfildern - Energetisch von vorgestern, zu groß dimensioniert, nicht barrierefrei – die Liste der Mängel ist lang. Deshalb will die katholische Gesamtkirchengemeinde Ostfildern zwischen der Kirche St. Dominikus und dem Kindergarten in der Parksiedlung ein neues Gemeindehaus errichten. Eine angesichts des sensiblen Umfeldes schwierige Aufgabe, für die man einen Architektenwettbewerb auslobte. Das Ergebnis liegt nun vor. Eine achtköpfige Jury kürte aus zehn Einsendungen den Entwurf des Karlsruher Büros Klinkott Architekten zum Sieger. Er sieht einen Neubau in Holzbauweise vor mit einer Nutzfläche von 400 Quadratmeter. „Ein gelungener und wirtschaftlicher Beitrag, der die Belange der Kirchengemeinde erfasst“, heißt es in der Dokumentation der Wettbewerbsarbeiten.