1 Kate Winslet (rechts) und ihre Tochter Mia Threapleton auf dem roten Teppich der Baftas. Foto: IMAGO/i Images/IMAGO/Stephen Lock / i-Images

Bei dem britischen Filmpreis „Bafta TV Awards" wird Kate Winslet ausgezeichnet. In ihrer tränenreichen Rede lobt die Oscar-Preisträgerin ihre Tochter, die mit ihr vor der Kamera stand.















Kaum war ihr Name genannt, flossen bei Kate Winslet die Tränen. Die britische Schauspielerin ist am Sonntagabend bei den „Bafta TV Awards“, dem britischen Fernsehpreis, als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet worden. „War ja klar, dass ich die einzige bin, die weint“, sagte 47-Jährige und dankte dann ihrer Tochter: „Wenn ich das in der Mitte durchschneiden könnte“, sagte Winslet und hielt die Bafta-Trophäe durch, „würde ich die andere Hälfte meiner Tochter Mia Threapleton geben. Wir haben das zusammen gemacht, kiddo!“ Bei diesen Worten musste auch die 22-Jährige im Publikum Tränen wegblinzeln und sie warf ihrer Mutter Kusshände zu.

Kate Winslet und Mia Threapleton spielen in dem Fernsehfilm „I am Ruth“ ein Mutter-Tochter-Duo. Mia stellt ein Mädchen dar, das unter Mobbing in den sozialen Netzwerken leidet.

Für die 22-jährige Tochter der Oscar-Preisträgerin ist es nicht die erste Filmrolle: Sie spielte schon in dem irischen Thriller „Shadows“ und in der amerikanischen Serie „Dangerous Liaisons“. Dabei nutzt die junge Britin nicht den Nachnamen ihrer weltberühmten Mutter, sondern den ihres Vaters. Jim Threapleton arbeitet als Regisseur, ist aber kein Riesenname in der Filmbranche. Winslet und Threapleton lernten sich am Filmset von „Marrakesch“ kennen und heirateten 1998. Ihre Tochter Mia kam im Jahr 2000 zur Welt. 2001 ließ sich das Paar scheiden.

In einer britischen Talkshow verriet Winslet, warum Mia bei Castings gar nicht so gern mit ihrer Filmstar-Mutter in Verbindung gebracht wird: „Die Leute, die sie gecastet haben, hatten keine Ahnung, dass sie meine Tochter ist. Das war natürlich sehr wichtig für ihren Selbstwert.“