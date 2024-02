Rosenmontag: Die schönsten Mottowagen aus Köln, Mainz und Düsseldorf

13 In Düsseldorf sind bis 500 000 Menschen beim Rosenmontagsumzug am feiern. Foto: dpa/Federico Gambarini

Der Höhepunkt der Karneval ist da, Rosenmontag. Auch dieses Jahr sind die Umzüge wieder sehr spektakulär und sorgen für viel Gesprächsbedarf.











Am 12. Februar ist es endlich wieder soweit: Die Rosenmontagsumzüge starten. Vor allem in den Karnevalshochburgen wie Köln, Düsseldorf und auch in Mainz sind große Umzüge geplant. Schon früh morgens machen sich die ersten Narren in Köln auf den Weg, um bei den Umzügen ganz vorne mit dabei zu sein. Auch in Mainz und Düsseldorf werden mehrere hunderttausend Menschen erwartet.

Der Rosenmontag ist wie immer der Höhepunkt der Karnevalszeit, bevor am Aschermittwoch alles wieder vorbei ist. Vor allem die Mottowagen spielen bei diesem Umzug immer eine große Rolle. Bunte Fahrzeuge mit überlebensgroßen Pappfiguren sind überall zu sehen.

Die Umzugswagen

Immer wieder werden Parteien, Personen oder aktuelle Themen aus der Politik auf die Schippe genommen. Auch in diesem Jahr haben sich die Vereine wieder einiges einfallen lassen. Olaf Scholz (SPD), Sarah Wagenknecht (Grüne), der Klimawandel oder auch der Nahostkonflikt sind in diesem Jahr immer wieder Thema auf den Wagen. Auch der ehemalige US-Präsident Donald Trump ist auf einem der vielen Wagen zu sehen. Die kreativsten Bilder finden Sie in unserer Bildergalerie.

In Stuttgart startet der Umzug am 13. Februar

In Stuttgart startet der diesjährige Umzug durch die Innenstadt am 13. Februar um 14 Uhr. Gestartet wird an der Tübinger Straße mit dem Ziel den Karlsplatz zu erreichen.