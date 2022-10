1 Die Polizei sucht Zeugen einer Körperverletzung in Karlsruhe. Foto: dpa/Franziska Kraufmann

Drei Männer schlagen einen 22-Jährigen zu Boden, treten gegen seinen Kopf und rauben Geldbeutel, Hausschlüssel und Armbanduhr. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.















Ein 22-Jähriger ist in der Karlsruher Innenstadt von drei Männern niedergeschlagen und beraubt worden. Wie die Polizei am Samstag berichtete, war der Mann am frühen Morgen auf der Straße unterwegs, als ihn das Trio um Zigaretten bat.

Dann schlugen ihn die Unbekannten den Angaben zufolge zu Boden, traten gegen den Kopf des 22-Jährigen und raubten ihm Geldbeutel, Hausschlüssel und Armbanduhr. Der Mann erlitt Verletzungen im Gesicht und musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Die Täter entkamen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.