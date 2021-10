Karlsruhe Fußgänger von TGV-Schnellzug erfasst und getötet

Ein 27-Jähriger wollte am Samstagabend die Gleise am Bahnhof in Karlsruhe überqueren und übersah dabei einen TGV, der mit 140 Stundenkilometern durch den Bahnhof fahren wollte. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.