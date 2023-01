Leiche nach Brand in Mehrfamilienhaus gefunden

1 Beim Einsatz wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt (Symbolbild). Foto: dpa/Marcel Kusch

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Karlsbad finden die Einsatzkräfte eine Leiche. Den Rauch hatten zuvor ein Gerichtsvollzieher und zwei Polizisten auf dem Weg zur Wohnung entdeckt.















Eine Leiche ist nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Karlsbad (Kreis Karlsruhe) gefunden worden. Die Identität sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Bei dem Einsatz wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt.

Ein Gerichtsvollzieher und zwei Polizisten entdeckten Rauch aus einer Wohnung aufsteigen, zu der sie gerade unterwegs waren. Die Feuerwehr löschte die Flammen, bevor sie auf die umliegenden Wohnungen übergriffen. Anschließend entdeckten die Einsatzkräfte die Leiche.