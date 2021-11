1 Die Friseurkundin muss in der drohenden Alarmstufe einen 3G-Nachweis (mit PCR-Test) bringen. Die Angestellte jedoch muss dem Chef ihren Impf- und Teststatus nicht kundtun. Foto: picture alliance/dpa/Arne Dedert

Im Zuge der drohenden Alarmstufe in Baden-Württemberg wächst der Druck, eine 3G-Regelung am Arbeitsplatz einzuführen. Die künftige Ampelkoalition reagiert jetzt auf die Wünsche aus der Wirtschaft.















Link kopiert

Stuttgart - Angesichts der sich zuspitzenden Infektionslage wächst die Sorge der Unternehmen, in stärkerem Maße davon beeinträchtigt zu werden. Die Möglichkeiten, Abwehrmaßnahmen zu ergreifen, lassen aber noch auf sich warten. Obwohl es dafür in der Politik wachsende Zustimmung gibt, sind auf Bundesebene keine gravierenden Veränderungen in Sicht. Ein Überblick.