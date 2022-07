1 Im Mai erkletterte Kami den Mount Everest. Foto: /Ang Kami Lama

Ang Kami Lama – Nepalese, Alpinist und Mount-Everest-Bezwinger – ist Wirt der Stuttgarter Hütte des Deutschen Alpenvereins.















Ein schriller Pfiff – und ins Geröllfeld unterhalb der Stuttgarter Hütte kommt Bewegung. Die hellwachen Murmeltiere, die gerade noch ihre pelzigen Köpfe zwischen den Felsbrocken in die Sonne gestreckt haben, verschwinden mit hastigen Sprüngen in ihren Löchern. Indes stürmt Kami auf einem steinigen Pfad dem Krabachjoch entgegen. Fast alle anderen Wanderer, die von Zürs über die Trittalpe die Berghütte erreichen, sind auf dem Schlussanstieg in gemächlicherem Tempo unterwegs. Nach 600 Höhenmetern soll schließlich nicht kurz vor dem Ziel die Puste ausgehen.