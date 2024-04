K 1015 bei Renningen: Motorradfahrer schwer verletzt

1 Der 76-jähriger Motorradfahrer wird bei dem Unfall schwer verletzt und wird ins Krankenhaus gebracht. Foto: SDMG/SDMG / Schulz

Ein 76-jähriger Biker übersieht, dass vor ihm ein Autofahrer abbiegen möchte. Er prallt auf das Autoheck und wird dabei schwer verletzt.











Link kopiert

Bei einem Unfall am Sonntag bei Renningen ist ein 76 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Ein 19-jähriger Skoda-Fahrer war gegen 17.30 Uhr auf der Kreisstraße 1015 von Renningen kommend in Fahrtrichtung Malmsheim unterwegs, als er nach links in einen Feldweg abbiegen wollte. Dies übersah der Motorradfahrer offenbar und prallte auf das Heck des Wagens.

Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 15 Jahre alte Mitfahrerin im Skoda wurde leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von insgesamt rund 6000 Euro. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.