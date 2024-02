Juror bei Olympiade: Dieser Plochinger Gastronom bewertet Gourmet-Köche

1 Fingerfood ist eine kleine Kunst für sich: Es muss gut schmecken, gut aussehen – und leicht zu essen sein. Foto: imago/Pond5 Images

Als Preisrichter bei der Olympiade der Köche im Wettbewerb der Nationalmannschaften hat der Plochinger Gastronom Uwe Staiger viel mehr Aufgaben als nur naschen, probieren und verkosten. Hier verrät er, wie er bei der Bewertung vorgeht.











Was macht ein Juror bei der Koch-Olympiade? Er knabbert hier ein Häppchen, probiert da ein Löffelchen und genießt Köstlichkeiten und Leckereien, die die besten Köchinnen und Köche der Welt zubereitet haben. So die landläufige Meinung. Doch weit gefehlt. Das Amt des Kampfrichters bei einer derart hochklassigen Veranstaltung ist ein richtig stressiger Job, weiß Uwe Staiger, Chef von Staigers Waldhorn in Plochingen. Und der 55-Jährige muss es wissen: Er hat in der vergangenen Woche bei der 26. Internationalen Kochkunst-Ausstellung auf der Stuttgarter Messe im Olympia-Finale der Nationalmannschaften als Jury-Mitglied die Punkte vergeben.