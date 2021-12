1 Einige Mitglieder des neuen Wendlinger Jugendrats mit dem Bürgermeister Steffen Weigel (Mitte) Foto: oh Foto:

Jugendliche sollen bei kommunalen Planungen und Vorhaben, die ihre Interessen berühren, in angemessener Weise beteiligt werden. Künftig soll sich darum in Wendlingen ein neuer Jugendrat kümmern. Die ersten Themen wurden bereits auf den Weg gebracht.















Wendlingen - Jugendbeteiligung ist die aktive Teilhabe von jungen Menschen an Planungs- und Entscheidungsprozessen des öffentlichen Lebens – in Schulen, Vereinen oder auf verschiedenen politischen Ebenen. Jede Kommune ist laut der Gemeindeordnung verpflichtet, Jugendliche bei Planungen und Vorhaben, die ihre Interessen berühren, in angemessener Weise zu beteiligen. Darum soll sich in Wendlingen künftig ein Jugendrat kümmern.