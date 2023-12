Jugendhandball im Kreis Esslingen: Schmid ebnet JANO-A-Jugend den Sieg

1 JANO-A-Jugendspieler Linus Schmid (am Ball) erzielt gegen TUSEM Essen acht Treffer. Foto: /wildfotografiert

Die Jugendhandballer der JANO Filder gewinnen auch die zweite Partie in der Meisterrunde der Bundesliga mit 32:30 beim TUSEM Essen und stehen auf Platz zwei.











Kampfgeist führte die U 19 der JANO Filder im ersten Spiel in der Meisterrunde der Handball-Bundesliga gegen den Bergischen HC zum ersten Sieg. Und auch am zweiten Spieltag waren die Filderfalken erfolgreich. Sie bezwangen TUSEM Essen trotz personeller Sorgen mit 32:30. In der Baden-Württemberg Oberliga siegte der TV Plochingen gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen II mit 42:34 und steht somit vorerst auf Platz vier.