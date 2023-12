Jugendhandball im Kreis Esslingen: Nellingerinnen bleiben an der Spitze

1 Wenn es gefährlich wird, ist sie meistens mit dabei: Nellingens Ermira Lutolli. Foto: /Herbert Rudel

Die BWOL-Handballerinnen der B-Jugend des TV Nellingen gehen wie das zweite Team in der Württembergliga als Tabellenführer in die Winterpause.











Zum Abschluss des Jahres feierten die B-Jugend-Handballerinnen des TV Nellingen in der Baden-Württemberg Oberliga einen weiteren Sieg und überwintern als Spitzenreiter. Die JANO-C-Jugend startete in der BWOL ebenso erfolgreich in die Rückrunde, sie bezwang Bittenfeld mit 44:24. Die Handballerinnen des Team Esslingen verschliefen in der Württembergliga die erste Hälfte gegen den Zweiten SG Weinstadt, unterlagen aufgrund dessen mit 22:31 und stehen zum Jahreswechsel auf Platz vier.