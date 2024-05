Jugendhandball: Für die JANO ist „noch alles offen“

Die B-Jugend der JANO Filder verliert das Halbfinal-Hinspiel um die deutsche Meisterschaft bei den Füchsen mit 30:35.











Die B-Jugend-Handballer der JANO Filder und ihre Trainer waren auf der langen Busfahrt nach Hause in Gedanken gleich drei Tage weiter. Sie hatten das Hinspiel um die deutsche Meisterschaft bei den Füchsen Berlin mit 30:35 (11:17) verloren. Und Coach Magnus Gründig sagte in Bezug auf das Rückspiel am Sonntag (14 Uhr) in der Körschtalhalle zwei Dinge: „Es ist mit unserem Heimpublikum im Rücken noch alles offen.“ Und: „Minus drei wäre natürlich eine bessere Ausgangsposition gewesen.“