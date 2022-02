82 Tore – aber an den Torhütern liegt es nicht

Die A-Jugend des TSV Denkendorf gewinnt beim Team Stuttgart mit 42:40, beim TV Plochingen verletzt sich Torhüter Felix Maar schwer.















Esslingen - Es war ein torreiches Jugendhandball-Wochenende – vor allem beim 42:40-Sieg der A-Jugend des TSV Denkendorf beim Team Stuttgart und dem 45:20 der C-Jugend der JANO Filder in Balingen. Spannend war es auch – einige Spiele wurde erst in der Schlussphase oder gar in der letzten Sekunde entschieden.