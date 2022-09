1 Auch im Jugendhandball rollt der Ball wieder. Foto: dpa/Ronald Wittek

Auch die männliche A-Jugend des TSV Denkendorf und die B-Jugend der JANO Filder fahren zum Auftakt in der BWOL klare Erfolge ein.















Mit deutlichen Siegen, aber auch mit klaren Niederlagen sind die höherklassigen Jugendhandball-Teams in die neue Spielzeit gestartet. Da die Vorbereitung in manchen Teams eher durchwachsen lief, haben die Ergebnisse allerdings noch nicht die allergrößte Aussagekraft.

Männliche A-Jugend – BWOL

TSV Denkendorf - TS Durlach 31:24

„Zum Saisonauftakt weiß man nie genau, wo man steht – insofern sind wir mit dem hohen und verdienten Sieg gegen Durlach zufrieden“, resümierte Trainer Klaus Riehs nach dem Auftaktsieg der A-Jugend-Handballer des TSV Denkendorf. Nach ausgeglichenem Beginn setzten sich die Gastgeber bis zur Pause auf 16:10 ab. Mit ausschlaggebend dafür war eine kurze Deckung gegen Durchlachs Besten, Michel Bodenbach, der insgesamt dennoch zehn Tore erzielte. In der zweiten Hälfte war beim 24:18 (47.) eine Vorentscheidung gefallen. Neben TSV-Spielmacher Mattis Riehs (neun Treffer), ragte Adrian Thamm im rechten Rückraum heraus. Er knüpfte nach einem Auslandsaufenthalt nahtlos an seine guten Leistungen in der Vorrunde der vergangenen Saison an.

TSV Denkendorf: Mader, Stahlmann, Neubert; Keefer (2), Bader, Losert, Moritz (3), Lachmuth (1), Thamm (8), Lampart (1), Geiselhart (3), Schmid (4), Riehs (9/4), Winkel.

Männliche B-Jugend – BWOL

JHA Baden – JANO Filder 27:34

Nach einer intensiven Vorbereitung startete die B-Jugend der JANO Filder bei der JHA Baden im südbadischen Ottersweier in die neue BWOL-Saison. Nach einem 0:3-Rückstand fand die JANO zwar besser ins Spiel und konnte zum 6:6 ausgleichen (10.), agierte aber in Angriff und Abwehr ungewohnt zögerlich. So lagen die Gastgeber zur Pause mit 13:12 vorn. Nach dem Wechsel wurden die Chancen zunächst besser genutzt und die Gäste gingen auch mit 23:18 in Führung. Der Sand wollte jedoch nicht restlos aus dem Getriebe weichen. Dennoch stand am Ende ein verdienter 34:27-Auftakterfolg für das junge Filder-Team zu Buche. Die Trainer Jan Kugel und Magnus Gründig haben dennoch ehrgeizige Ziele. Hinter den Mannschaften der Rhein-Neckar Löwen und der JSG Balingen/ Weilstetten möchte man die direkte Qualifikation für die BWOL 23/24 schaffen, wofür die Plätze 3 oder 4 erreicht werden müssen.

JANO Filder: Schwartz, Elger; Böhm (2), Heydecke (3), Schur, Sprößig (4), Hofer, Scherbaum (6), Mittmann, Nusser (3), Schmid (10), van der Mei (4), Priebe (2).

Männl. C-Jgd. – Württemberg-Oberliga

SV Kornwestheim - JANO Filder 28:47

Zum ersten Spiel der Württemberg-Oberliga-Saison trat die U15 der JANO beim SV Kornwestheim an, der nichts anderes als die Meisterschaft in der Württembergliga als sein Ziel angibt. In der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer zunächst technische Fehler auf beiden Seiten. Nach dem 2:2 (4.) erspielte sich die JANO aber eine erste deutliche Führung. Diese konnte insbesondere dank einer starken Torhüterleistung kontinuierlich bis zum Halbzeitstand – 21:13 aus Sicht der Gäste – ausgebaut werden, obwohl vieles noch nicht rund lief. Nach dem Seitenwechsel sahen die Zuschauer dann deutlich verbesserte Filder-Falken: schöne, schnelle Spielzüge mit erforderlichem Zug zum Tor und ein konzentrierteres Abwehrverhalten führten zum ungefährdeten 28:47-Endstand.

Weibl. A-Jugend – Württemberg-Liga

TEAM Esslingen – Reitheim-Weilheim 27:15

Die A-Jugend-Mädchen des TEAM Esslingen empfingen zum Start in die neue Runde der Württemberg-Liga die HSG Rietheim-Weilheim – und sorgten mit einem 27:15-Erfolg für einen Auftakt nach Maß. Das TEAM war von Beginn an wach, ging mit 3:0 in Front und lag in der 17. Spielminute nach einem Tor der an diesem Tag starken Franziska Schmitt mit 7:2 vorn. Ein kleiner Bruch im Spiel der Esslingerinnen ließ die Gäste herankommen. Durch einen Fünf-Tore-Lauf ging es aber mit einem 13:6 in die Pause. In der zweiten Hälfte setzten die Jungadlerinnen ihr gutes Spiel fort und bauten den Vorsprung aus. So konnte das Esslinger Trainerteam durchwechseln und allen Spielerinnen wertvolle Einsatzzeiten geben. Angeführt durch Rückkehrerin Carla Kösling war der klare Heimsieg letztlich hochverdient.

Weibl. B-Jugend – Württembergliga

Hossingen-Meßstetten – Köngen 38:51

Ein „wildes“ Spiel bot sich den Zuschauern während der Partie zwischen den B-Jugend Mädchen des TSV Köngen und der HSG Hossingen-Meßstetten. Köngen startete stark und führte schnell mit 5:1. Kurzzeitig fingen sich die Gastgeberinnen dann wieder und hielten den Vier-Tore-Rückstand, ehe bis zur 15. Minute acht Treffer des TSV in Folge für ein 6:18 sorgten. Zur Pause stand es 15:28. Auch in Durchgang zwei blieben die Köngener Mädchen spielbestimmend und konnten den Vorsprung kontinuierlich ausbauen. Beim 26:43 (39.) war der Abstand mit siebzehn Treffern dann am deutlichsten. Erst eine doppelte Unterzahl auf Köngener Seite fünf Minuten vor dem Spielende ließ die HSG noch etwas Ergebniskosmetik betreiben. Schließlich gewannen die Köngenerinnen aber, auch in dieser Höhe verdient, mit 38:51.

Weibl. C-Jgd. – Württemberg-Oberliga

Hossingen-Meßstetten – Köngen 39:29

Die C-Jugend-Mädchen des TSV Köngen kamen beim Meisterschaftsfavoriten Hossingen-Meßstetten so gar nicht in die Partie und lagen nach zehn Minuten bereits mit 1:8 im Rückstand. Dieses „Päckchen“ sollten sie das gesamte Spiel mit sich herumtragen. Zur Pause stand es 12:20 aus Köngener Sicht. Der TSV kam dann zwar nochmals ein wenig heran. Nach dem 26:20 (35.) wuchs der Abstand aber wieder. So stand nach 44 Minuten der größte Vorsprung der Gastgeberinnen mit 36:24 auf der Anzeigetafel, ehe das Spiel 39:29 für Hossingen-Meßstetten endete.