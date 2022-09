1 Ben Wolfer (links) lässt in dieser Szene einen Gegner ebenso hinter sich wie die FCE-Oberliga-C-Jugend den SV Waldhof. Foto: Lukas Spring

Nicht nur die C-, sondern auch B-Junioren des FC Esslingen mischen in diesem Jahr in der Fußball-Oberliga mit. Das zunächst von so manchem belächelte Konzept, das vorhandene Potenzial im Nachwuchsbereich bei einem Verein in der Gegend zu bündeln, trägt die erhofften Früchte.















Während man beim FC Esslingen mit den C-Junioren bereits eine gewisse Oberliga-Erfahrung sammeln konnte, betritt die B-Jugend – spielklassentechnisch gesehen – in diesem Jahr Neuland. Hier wie dort ist bei den jungen Fußballern die Freude auf die noch junge Spielzeit, in der sie bereits die ersten Partien bestritten haben, allerdings riesig. Das liegt zum einen an den „großen Namen“ mit denen man es zu tun bekommt, zum anderen aber auch an der Herausforderung an sich, die Liga zu halten.