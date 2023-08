1 Mirjam Brielmaier und Rafael Bauer haben den Zeltaufbau geübt. Foto: Ines Rudel

150 Kinder und Jugendliche aus dem Kreis Esslingen nehmen zurzeit an einem internationalen Pfadfinderlager teil. Die Bewegung ist keinesfalls angestaubt.















Lederstrumpf-Romantik mit Lagerfeuern und Spurensuche in der Natur haben gerade im städtischen Raum nichts von ihrer Faszination verloren. Deshalb haben die Pfadfinder auch im Kreis Esslingen regen Zulauf. Zehn Tage lang haben nun 1200 junge Menschen der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) gemeinsam in Königsdorf im Tölzer Land beim Diözesanlager nachhaltiges Zusammenleben eingeübt. „Wir lernen viel, wie man im Alltag die Umwelt schützen kann“, sagt der Realschüler Rafael Bauer aus Neuhausen. Mit seiner Betreuerin Mirjam Brielmaier hat es der 15-Jährige genossen, mit jungen Menschen „draußen in der Natur zu sein“.