1 Wurfgewaltig im Rückraum: Can-Lauren Akkoc. Foto: /Jens Wild

Das 14-jährige Handball-Talent Can Lauren Akkoc wechselt von der JANO Filder zu den Rhein-Neckar Löwen und will dort zum großen Sprung ansetzen.















Can Lauren Akkoc ist 14 Jahre alt. Und er weiß ganz genau, was er will: „Ich habe schon das Ziel, Profi zu werden. Sonst wäre ich diesen Schritt nicht gegangen.“ Denn dieser Schritt ist ein großer für einen so jungen Menschen. Akkoc ist vom heimischen Esslingen nach Kronau bei Mannheim gezogen. Dort wird er das Internat der Rhein-Neckar Löwen besuchen – und vor allem im gelben Dress der Löwen Handball spielen – um seinem Traum näher zu kommen. Vor einer Woche ist er umgezogen.