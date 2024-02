Jugend-Nationalspielerin: Laila Portella wechselt zum FC Bayern München

1 Die Farbe rot wird Laila Portella auch nach ihrem Wechsel tragen. Foto: /Herbert Rudel

Die deutsche U-17-Nationalspielerin, die seither für die Junioren des FC Esslingen kickte, geht zu den Frauen des FC Bayern II.











Link kopiert

Drei Jahren lief die Fußballerin Laila Portella für die Junioren des FC Esslingen auf und feierte bereits als 15-Jährige ihr Debüt für das deutsche U-17-Nationalteam gefeiert. Mittlerweile hat sie ihr Können in 17 Länderspielen – in denen sie fünf Tore erzielte – gezeigt. Das blieb auch in München nicht unentdeckt und so wird die talentierte Spielerin Portella ab der kommenden Saison für die Frauen des FC Bayern II auf Torejagd gehen.