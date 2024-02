Jugend musiziert: Mozart und Brahms statt Pop und Indie

1 Pauline Geiger (links) und Katharina Berghoff-Flüel Foto: Elke Seeber-Michelberger

Der Wettbewerb „Jugend musiziert“ führt manchmal in unbekannte Welten. Zum Beispiel, wenn zwei Mädchen im Teenie-Alter sich an die Kategorie „Duo Kunstlied“ wagen. Was ist ihre Motivation?











Elke Seeber-Michelberger ist ziemlich stolz auf ihre beiden Schülerinnen, die kürzlich beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ dabei waren. Pauline Geiger, 12, und Katharina Berghoff-Flüel, 14 Jahre alt, traten in der Kategorie „Duo Kunstlied“ an. Die gibt es nur alle drei Jahre und sie wird von Schülerinnen in diesem Alter eher selten gewählt. Aber die Klavier- und Gesangslehrerin konnte die beiden für die klassische Domäne gewinnen.