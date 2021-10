1 Die Berkheimerin Lona Häcker war 2020 erfolgreich, ist nun aber „zu alt“. Foto: Hrivatakis

Am Freitag, Samstag und Sonntag finden in der Turnhalle der Schillerschule die deutschen Jugendmeisterschaften im Kunstturnen statt. Eine der größten Titelfavoritinnen kommt aus Nellingen.















Esslingen - Für die Nachwuchsturnerinnen der Altersklassen 10 bis 15 sind die deutschen Jugendmeisterschaften und der Deutschlandpokal weiblich im Kunstturnen die ersten Wettkämpfe in diesem Jahr. Beides wird von Freitag bis Sonntag, 22. bis 24. Oktober, in der Turnhalle der Schillerschule in Esslingen-Berkheim ausgetragen. Anspannung und Freude sind dementsprechend groß – auch bei den Veranstaltern.