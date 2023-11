Judo-Bundesliga: Finkbeiner hört auf – und der KSV zieht zurück

1 Carsten Finkbeiner ist nicht zu ersetzen. Foto: /R. Rudel

Meister Esslingen tritt in der kommenden Saison nicht mehr in der Judo-Bundesliga an.











Link kopiert

Das Beste kommt zum Schluss, sagt man. Als der KSV Esslingen im Oktober durch einen 8:6-Finalsieg gegen den Dauerrivalen TSV Abensberg zum allerersten Mal in der Vereinsgeschichte den deutschen Judo-Meistertitel gewann, dachte jedoch wohl niemand daran, dass es das vorläufige Ende der Bundesliga-Ära in Esslingen sein sollte. Nun teilte der Verein überraschend mit, dass er in der kommenden Saison kein Team mehr in der deutschen Eliteliga melden wird.