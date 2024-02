Jubiläumsausstellung im Stadtmuseum: Der Museumsleiter als Terrakotta-Figur in einer Vitrine

1 Mit Figuren aus Manosque wird die Städtepartnerschaft im Museum gewürdigt. Foto: Stadt Leinfelden-Echterdingen

Mit der Ausstellung „Ein halbes Jahrhundert – Geschichte einer deutsch-französischen Freundschaft“ im Stadtmuseum feiert Leinfelden-Echterdingen die Städtepartnerschaft mit Manosque.











Frankreich? Paris. Wenn man Leute im Großraum Stuttgart bitten würde, beliebte Städte in der Provence aufzuzählen, würde es schon schwieriger werden. Marseille vielleicht, womöglich Avignon. Aber Manosque kennt hierzulande niemand, so wie in Frankreich natürlich auch niemand Leinfelden-Echterdingen kennt – außer in Manosque, wo dereinst die Lokalzeitung auf der Titelseite die Ankunft einer Delegation von den Fildern gefeiert hat.