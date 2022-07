Exhibitionist in Neckartailfingen 64-Jähriger onaniert am Aileswasensee und zeigt Hitlergruß

Weil er am Samstagmittag am Aileswasensee in Neckartailfingen (Kreis Esslingen) onaniert und unter anderem rechte Parolen gerufen haben soll, erwarten einen 64-Jährigen mehrere Anzeigen. Er war nicht der einzige Exhibitionist an diesem Tag am Badesee.