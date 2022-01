1 Die Johanniter bieten jetzt NAT-Tests an, die schnell ein Ergebnis liefern. Foto: oh/Anette Thanheiser

Der Johanniter-Rettungsdienst erweitert sein Angebot in Esslingen um ein neues Corona-Test-Verfahren. Die sogenannte NAT-Methode gilt als dem PCR-Test gleichwertig – das Ergebnis liegt jedoch schon nach 15 Minuten vor.















Esslingen - Die Johanniter-Unfallhilfe bietet ab sofort ein zusätzliches Corona-Testverfahren in Esslingen an, und zwar die sogenannten NAT-Tests. Sie sind gleichwertig zu PCR-Tests und liefern schon in rund 15 Minuten sichere Ergebnisse.

Die Nukleinsäure-Amplifikations-Technik (NAT), ein molekulares Schnelltest-Verfahren zum Nachweis von Nukleinsäure, liefert ebenso wie PCR-Tests einen sicheren Nachweis des Coronavirus. Im Gegensatz zum PCR-Verfahren hat die getestete Person jedoch schon nach rund 15 Minuten ein sicheres Ergebnis – PCR-Testergebnisse liegen laut den Johannitern in der Regel erst nach 48 Stunden vor. An ihrer Teststation in Esslingen bieten die Johanniter diese NAT-Tests ab sofort an. Unter entsprechenden Voraussetzungen ist der NAT-Test kostenlos.

Wesentlich schnelleres Resultat als bei PCR-Test

Mit der Methode des Nukleinsäure-Nachweises kann das SARS-CoV-2-Virus bei Infizierten nach einem Nasen- oder Rachenabstrich direkt nachgewiesen werden. Vorteil an diesem dem PCR-Test gleichwertigen Verfahren ist das wesentlich schnellere Resultat. Philipp Timmermann, Dienststellenleiter der Johanniter in Esslingen, erklärt: „Damit haben die Getesteten wesentlich schneller Gewissheit und können entsprechend früher handeln.“ Die Testnachweise gelten auch für Reisen ins Ausland: Das NAT-Testverfahren ist nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten EU sowie nahezu weltweit anerkannt. Eine Auswertung der Virusvarianten erfolgt nicht.

Terminbuchung notwendig

Die Johanniter bieten die NAT-Tests nach vorheriger Terminbuchung in ihrer Teststation im Eschbacher Weg 5 in Esslingen an. Die Tests sind unter bestimmten Umständen kostenlos für die Getesteten. So müssen Personen, die vom Gesundheitsamt zum PCR-Test aufgefordert wurden, nicht bezahlen. Auch Personen, die Kontakt mit positiv Getesteten hatten und eine Quarantäneanordnung oder aber eine rote Warnanzeige in der Corona-Warn-App erhalten haben, müssen nicht zahlen, ebenso wenig Personen, die ein positives Schnelltestergebnis haben. Das gleiche gilt für Personen, die an einer Pooltestung mit positivem Pool-Ergebnis teilgenommen haben sowie für Kontaktpersonen von positiv Getesteten im gleichen Haushalt. Auch die Freitestung für sogenannte abgesonderte Personen ist kostenlos. In allen Fällen müssen Nachweise vorgelegt werden. Für alle anderen Personen steht der NAT-Test zu einem Preis von 69 Euro zur Verfügung. Eine Terminreservierung ist erforderlich.

Anmeldung online unter www.johanniter.de/ostwuerttemberg