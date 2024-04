Johannespassion in der Esslinger Stadtkirche: Aus der Dunkelheit ins Licht

Johannespassion in der Esslinger Stadtkirche

Bachs Johannespassion in der voll besetzten Stadtkirche St. Dionys

Musikalisch spannend und mitreißend gestalteten Vokalsolisten, Jugendkantorei, Kantorei der Stadtkirche und das Ensemble musica viva Stuttgart unter Leitung von Uwe Schüssler die Johannespassion von Johann Sebastian Bach











Die vor 300 Jahren komponierte Johannespassion von Johann Sebastian Bach ist zeitlos und passt mit ihrer beklemmenden Intensität gleichermaßen zur dunklen Stimmung der Gegenwart mit den Kriegen in Gaza und in der Ukraine. Bach bringt uns die menschlichen Emotionen – Schmerz, Bosheit, Traurigkeit, Mitleid und Hoffnung – so nahe, dass auch Menschen, die nicht gläubig sind, sich kaum dem Einfluss des großen Barockkomponisten entziehen können.