1 Daimlers Stammwerk in Stuttgart-Untertürkheim wird umfassend umgebaut. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

In der Produktion beschäftigte Mitarbeiter im Daimler-Stammwerk Stuttgart-Untertürkheim können ab sofort Abfindungen annehmen und das Unternehmen verlassen. Für Beschäftigte in der Verwaltung läuft das Programm schon länger. Die Kritik aus der Belegschaft an den Abbauplänen wächst.

Stuttgart - Der Stuttgarter Autobauer Daimler hat am 1. Mai seine Abfindungsangebote an Mitarbeiter in der Produktion in Stuttgart-Untertürkheim gestartet. Das teilte der Konzern unserer Zeitung mit. Dieses Angebot, das Unternehmen auf freiwilliger Basis verlassen zu können, ist Teil der Vereinbarung zur Neuausrichtung des Stammwerks hin zur Elektromobilität. Der Prozess startet nun offiziell.