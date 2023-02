1 Ein Gemälde des Klavierbauers Anton Walter mit einem seiner Instrumente in Wien. Von ihm hat Wolfgang Amadeus Mozart 1782 ein Hammerklavier gekauft. Foto: privat

Die Biografie Anton Walters interessiert den jungen Autor Jeffrey Döring. Der 32-Jährige Profi schreibt für den Theaterverein ein Stück über den Klavierbauer, nach dem die Grundschule benannt wird.















Link kopiert

Namenspatron für die neue Grundschule in Neuhausen ist Anton Walter. Der Klavierbauer, der in der Fildergemeinde aufgewachsen ist, hat 1782 ein Hammerklavier für den Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart gebaut. Der Theaterverein möchte sein bewegtes Leben auf die Bühne bringen. „Viele wissen gar nicht, wer Anton Walter war“, sagt der Vorsitzende Dietmar Rothmund. Zur Eröffnung der neuen Schule im September zeigt der Verein deshalb ein Stück über den berühmten Klavierbauer. Autor ist der Dramaturg und Regisseur Jeffrey Döring, der in Leipzig lebt.