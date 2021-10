1 Glanzvoll illuminiert bietet die Stadtkirche ein atmosphärisches Konzerterlebnis. Foto: Gaby Weiß

Der Bassist Christian McBride und der Pianist Jason Moran zählen zu den Besten der Jazzer-Zunft – kein Geringerer als Thelonius Monk ist ihr Idol. Beim Jazzfestival Esslingen bescherten die beiden ihrem Publikum einen begeisternden Abend.















Esslingen - Eben noch in der Wigmore Hall in London, jetzt in der glanzvoll illuminierten Esslinger Stadtkirche St. Dionys, an deren Wände Lichtpunkte tanzen – und gleich danach schon wieder beim Mondriaan-Jazzfestival in Den Haag und in der Hamburger Elbphilharmonie: Der Bassist Christian McBride und der Pianist Jason Moran haben mit einem beeindruckenden Duo-Konzert auf ihrer Europatour Station beim Jazzfestival Esslingen gemacht. Ob augenzwinkernd verspielt, impulsiv jauchzend oder dunkel und melancholisch – mit enormem Groove und großer Virtuosität fesselten die beiden Amerikaner ihr Publikum 90 begeisternde Minuten lang.