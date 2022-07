1 Die Saxofonistin Barbara Thompson und Schlagzeuger Jon Hisemann während eines Konzerts im Frankfurter Hof in Mainz Foto: imago/Rau

Die britische Jazz-Saxofonistin Barbara Thompson ist tot. Die Musikerin ist am Samstag im Alter von 77 Jahren gestorben.















Link kopiert

Als Albert Mangelsdorff 1975 das United Jazz + Rock Ensemble zusammenstellte, war die britische Saxofonistin Barbara Thompson noch unbekannt. Das änderte sich dann sehr schnell. Man muss nur mal in eine Platte der Band reinhören, dann wird klar, dass Mangelsdorff da keine Quotenfrau geholt hatte und auch Nepotismus – Thompsons Mann, der Colosseum-Schlagzeuger Jon Hiseman, saß auch hier hinter den Becken – keine Rolle spielte.

Experimentierfreudig, humorvoll

Thompson, die am Samstag im Alter von 77 Jahren gestorben ist, verkörperte den Geist dieser Formation: Sie war experimentierfreudig, humorvoll, ohne Herablassung gegenüber dem Zugänglichen, ohne Angst vor dem Komplexen. Rock, Jazz, Fusion, Weltmusik, Folkloristisches, Fetziges, Verträumtes – die Saxofonistin und Flötistin bewegte sich auch in ihren vielen Solo- und Nebenprojekten durch die musikalischen Sphären. Was ihr einzig fremd war: Musik als hingekübelter Qualschrei einer Seele, die mit dem Publikum eigentlich nichts zu tun haben wollte. Bei ihr war alles Einladung zur Kommunikation und Versprechen auf Linderung: Musik als Glückspille.