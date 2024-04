Jazz beim Esslinger Dulkhäusle: Starke Kultur braucht starke Unterstützung

1 Wenn am Esslinger Dulkhäusle gejazzt wurde, kam das Publikum stets in Scharen. Foto: privat

Weil die Rahmenbedingungen immer schwieriger werden, wird die Esslinger Reihe „Jazz beim Dulkhäusle“ auf Eis gelegt. „Wenn solche bewährten und beliebten Angebote bleiben sollen, müssen sich alle ins Zeuge legen“, findet unser Redakteur Alexander Maier.











Link kopiert

Für viele war es in langen Jahren zur lieb gewordenen Selbstverständlichkeit geworden, dass jedes Jahr zur Sommerzeit am Esslinger Dulkhäusle gejazzt wurde. Die Atmosphäre war perfekt, regionale Bands sorgten für den guten Ton, die dortige Gastronomie servierte kühle Getränke und kleine Snacks, und wer mochte, konnte sich mit einer mehr oder minder angemessenen Spende an den stattlichen Kosten beteiligen. Und kaum einer wäre auf den Gedanken gekommen, dass damit irgendwann Schluss sein könnte. Umso härter trifft viele nun die Nachricht, dass die Reihe „Jazz beim Dulkhäusle“ in diesem Jahr eine kreative Pause einlegt, um sich neu zu positionieren. Darüber, dass es weitergehen soll, ist man sich einig – wie eine Fortsetzung aussehen könnte, steht bislang jedoch in den Sternen.