Jahrestag der Gasexplosion in Stuttgart-West: „Ich stehe oft nachts wach am Bett – mit einem Kloß im Hals“

9 Zwei Anwohnerinnen im Gespräch mit der Feuerwehr. Sie haben viele Tage vor dem Haus verbracht und versucht, etwas zu retten. Foto: privat

Am 6. März 2023 hat sich die verheerende Gasexplosion in der Köllestraße im Stuttgarter Westen ereignet. Wie durch ein Wunder konnten sich 19 Menschen aus den Trümmern des Gebäudes retten. Doch das Unglück hat Spuren hinterlassen.











Link kopiert

Am vergangenen Freitag hat sich eine Gruppe von zehn Leuten in der Paul-Gerhardt-Gemeinde in Stuttgart-West getroffen. Nicht zum ersten Mal und garantiert auch nicht zum letzten Mal sitzen sie in dieser Runde zusammen, denn alle haben eines gemeinsam: Am 6. März 2023 sind sie jäh aus dem Schlaf gerissen worden. Mitten in der Nacht, durch einen gewaltigen Knall, der zunächst nicht genau zugeordnet werden konnte. War es ein Erdbeben? Oder sind zwei Züge auf den benachbarten Gleisen frontal kollidiert? Wenig später hatten sie traurige Gewissheit.