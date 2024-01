Jahresrückblick: 40 Verletzte bei Busunglück in Nürtingen

40 Verletzte bei Busunglück in Nürtingen

1 Im Juli ist ein Bus mit vielen Schülern gegen einen Baum geprallt. Foto: 7aktuell.de/Enrique Kaczor

Bei einem Busunglück in Nürtingen sind im Juli etwa 40 Menschen verletzt worden, die meisten von ihnen Schülerinnen und Schüler. Der Bus war von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.











Großalarm in Nürtingen: Ende Juli des vergangenen Jahres hat ein Busunglück beim Max-Planck-Gymnasium mehr als hundert Rettungskräfte in Atem gehalten. Der Bus der Linie 166 war an der Ecke Steinengrabenstraße/Bismarckstraße von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Grund dafür waren offenbar akute gesundheitliche Probleme des Busfahrers gewesen.