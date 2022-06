Wirtschaftliche Entwicklung im Kreis Esslingen verliert an Dynamik

1 Der Kreis Esslingen ist im deutschlandweiten Vergleich noch immer wirtschaftsstark – allerdings bremst aus Sicht von Experten unter anderem die Enge im Neckartal die weitere Entwicklung. Foto: Roberto Bulgrin

Der Kreis Esslingen entwickelt sich laut dem IW-Regionalranking wirtschaftlich schwächer als andere Regionen in Deutschland. Ein Thema ist die Enge im Neckartal.















Von der oberen Tabellenhälfte ins Absteigerfeld – kein schönes Fazit, dass das neue Regionalranking des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) für die wirtschaftliche Entwicklung der Region Stuttgart ausweist. In den vergangenen Jahren haben Esslingen und die umliegenden Landkreise an Dynamik verloren. Im Ranking der 400 deutschen Landkreise und kreisfreien Städte liegt Esslingen auf Platz 329, die Stadt Stuttgart kommt sogar nur auf Rang 386. Doch kein Grund zur Panik. Noch immer gehört die Region zu den stärksten Wirtschaftsstandorten in Deutschland. Aber sie steht vor großen Herausforderungen.