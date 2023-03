1 Auch IT-Fachkräfte sind Mangelware. Dass schnelle Weiterbildungen eine Lösung sind, wird im Kreis Esslingen zumindest bezweifelt. Foto: dpa/Oliver Berg

Laut einer aktuellen Studie wollen viele Unternehmen ihre Beschäftigten zu IT-Fachkräften fortbilden. Im Kreis Esslingen gibt es aber Bedenken, ob das in diesem sensiblen Bereich sinnvoll ist.















Ob in der Pflege oder im Dienstleistungsbereich, ob im Handwerk oder in der Industrie: Es ist kein Geheimnis, dass mittlerweile auf dem gesamten Arbeitsmarkt ein drastischer Mangel an Fachkräften besteht. So gesehen kommt das Ergebnis einer Studie des Berliner Marktforschungsunternehmens Civey auch wenig überraschend, „dass in der IT-Branche ein gravierender Fachkräftemangel herrscht“. Bundesweit hätten lediglich 3,3 Prozent aller offenen IT-Stellen mit externen Fachkräften besetzt werden können, in Ballungsräumen liege die Quote noch deutlich darunter.