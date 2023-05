1 Das Archivbild zeigt eine Autokolonne des IS. Foto: dpa/Uncredited

Drei von vier Chefs des sogenannten Islamischen Staats (IS) wurden nacheinander im Grenzgebiet zwischen der Türkei und Syrien aufgespürt. Finden die Terroristen im Schatten Erdogans einen Rückzugsraum?















Link kopiert

Bewaffnete Einheiten umstellen ein einsames Haus in den Feldern Nordwestsyriens bei der Ortschaft Dschindires. Die Truppen suchen einen Mann namens Abu al-Hussein al-Husseini al-Kuraischi, den Chef der Terrorgruppe Islamischer Staat (IS), der sich in dem Haus versteckt haben soll. Statt sich zu ergeben, sprengt sich Kuraischi in die Luft.