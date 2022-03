1 Im Internet gibt die Polizei Tipps, wie man potenzielle Fake-Shops erkennt (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Hendrik Schmidt

Die Polizei warnt vor Betrügern, die mit sogenannten Fake-Shops versuchen, potenzielle Käuferinnen und Käufer abzuzocken. Zwei Frauen aus dem Kreis Esslingen um mehrere tausend Euro gebracht.















Link kopiert

Das Onlinegeschäft boomt. Eine Vielzahl an Waren und Artikeln kann heutzutage über das Internet bestellt werden. Von Kleidungsstücken über Elektronikartikel bis hin zu Schmuck und sogar Goldbarren. Doch diese beliebte Art des Einkaufes ruft auch Kriminelle auf den Plan. Die Betrüger bedienen sich dafür auch sogenannter Fake-Shops. Dabei handelt es sich um nur scheinbar existierende Onlineshops, in die potenzielle Käuferinnen und Käufer oftmals mit vermeintlich günstigen Angeboten gelockt werden. Die dann bestellte und vorab bezahlte Ware wird aber nie versandt und die Opfer bleiben auf dem Schaden sitzen.

So erging es in den vergangenen Tagen auch zwei Frauen aus dem Landkreis Esslingen. Sie bestellten über einen Onlineshop Gold für jeweils mehrere tausend Euro. Das Geld überwiesen sie anschließend auf ein ausländisches Konto. Als das Edelmetall in den folgenden Tagen jedoch nicht geliefert wurde, flog der Betrug über den Fake-Shop auf und die Frauen erstatteten Anzeige bei der Polizei.

Tipps der Polizei, um die böse Überraschung zu verhindern:

– Vergleichen Sie die Angebote des Online-Shops mit anderen Anbietern. Betrüger locken oft mit sehr niedrigen Preisen. Seien Sie misstrauisch, wenn das Angebot zu gut ist, um wahr zu sein.

– Informieren Sie sich über den Online-Shop mit Hilfe einer Internet-Suchmaschine. Oft bekommt man bereits dort erste Hinweise auf mögliche Betrüger.

Wählen Sie wenn möglich den Kauf auf Rechnung.

– Wenn Sie den Verdacht haben, Opfer eines Betrügers geworden zu sein, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei und informieren Sie im Fall bereits getätigter Überweisungen schnellstmöglich Ihre Bank.

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie hier.