Internationale Zusammenarbeit: Hochschule Esslingen kooperiert mit Universität in Namibia

1 Die Hochschule Esslingen stellt sich auch durch Kooperationen international auf. Foto: Roberto Bulgr

Die Esslinger Hochschule und eine namibische Universität vereinbaren Austausche und Kooperationen in Fachbereichen wie Wasserstoffwirtschaft und Erneuerbare Energien..











Die Hochschule Esslingen und die Namibian University of Science and Technology (Nust) haben kürzlich verabredet, zusammenzuarbeiten. Siegfried Zürn, der Leiter des International Centre und Graduate School der Hochschule Esslingen, und der namibische Rektor Erold Naomab haben ein Memorandum unterzeichnet. Bereits geplant sind Aufenthalte namibischer Studierender des Masterstudiengangs Erneuerbare Energie in Esslingen im Wintersemester 2024/25. Sie werden an Veranstaltungen des Masterstudiengangs Wasserstoffwirtschaft und Technologiemanagement in Göppingen teilnehmen sowie ein Gemeinschaftsprojekt der Hochschulen bearbeiten.