Internationale Wochen gegen Rassismus im Kreis Esslingen: Krabbelgruppen, Kochabende und viele Gespräche

1 In Nürtingen haben hunderte Menschen in den vergangenen Wochen für Toleranz und gegen Rechtsextremismus demonstriert. Foto: Horst Rudel

Als Zuhause für alle ihre Einwohnerinnen und Einwohner wollen sich mehrere Städte im Kreis Esslingen bei den Internationalen Wochen gegen Rassismus präsentieren. Die Angebote, die der Sensibilisierung und Begegnung dienen sollen, reichen von der Krabbelgruppe, über Flashmobs gegen rechts, bis zum Kochabend für Senioren.











Link kopiert

Die Enthüllungen um ein Treffen von Politikern mit rechtsextremen Aktivisten haben Entrüstung in breiten Teilen der Bevölkerung ausgelöst, immer wieder wird gegen Rechtsextremismus und Rassismus sowie für Toleranz und Demokratie demonstriert. In diesem Zuge kommen neue Veranstaltungen rund um den internationalen Tag gegen Rassismus hinzu, der seit Jahrzehnten am 21. März ausgerufen wird, dem Tag, an dem vor 64 Jahren im südafrikanischen Sharpeville eine friedliche Demonstration gegen die Apartheid blutig niedergeschlagen wurde. Auch im Kreis Esslingen gibt es Veranstaltungen. Die Internationalen Wochen gegen Rassismus stehen in diesem Jahr unter dem Motto „Menschenrechte für alle“ und finden vom 10. bis 24. März statt.

Mit dabei sind die Stadt Ostfildern und weitere Akteure aus der Zivilgesellschaft. Geplant sind beispielsweise internationale Spiel- und Krabbelgruppen, ein politischer Stammtisch, ein Norwegischer Abend oder ein Flashmob gegen Rassismus.

Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Bereits einen Tag früher, am 9. März, beginnen die ersten Internationalen Wochen gegen Rassismus in Filderstadt. Zum Aktionsprogramm zählen unter anderem die Ausstellung „Mein Name ist Mensch“ in der Stadtbibliothek in Bernhausen, eine Lesung und Diskussion zum Thema Gruppenzwang, Fremdenhass und Rassismus für Jugendliche sowie ein Kochabend mit Hausmannskost aus aller Welt für Senioren.

In Leinfelden-Echterdingen haben die ersten Internationalen Wochen gegen Rassismus der Stadt bereits begonnen. Zu den Programmpunkten zählt unter anderem eine ein Talk zum jüdischen und muslimischen Leben in Deutschland oder eine Art Speeddating mit anderen Bürgern im Treff Impuls.

Aktionstag in der Nürtinger Innenstadt

Zum zweiten Mal beteiligt sich die Stadt Nürtingen. Unter anderem gibt es einen interaktiven Workshop zum Thema „Sprache und Würde“, der Unsicherheiten und Frust bei Begrifflichkeiten und Sprachpraxis abbauen will. Am 16. März ist der Aktionstag „Nürtingen ist bunt“ auf dem Markt und in der Innenstadt.