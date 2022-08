1 Die Strahlkraft des VfB soll künftig über Stuttgart und die Region hinausreichen. Foto: Baumann

Auf den ersten Blick handelt es sich bei Austin um eine gewöhnliche US-Metropole. Die Hauptstadt von Texas verfügt über unzählige Wolkenkratzer, noch mehr Highways und eine lebendige Kulturszene. Ungewöhnlich fällt der Blick auf das Sportgeschehen in der Millionenstadt am Colorado-River aus. Austin ist die größte Stadt der USA ohne eigenes Team in den großen Profiligen wie NBA, NFL, MLB oder NHL. Erst im vergangenen Jahr nahm das Franchise-Team von Austin FC den Spielbetrieb in der nationalen Fußballliga MLS auf.