Instrumentenunterricht im Kreis Esslingen: In den Schulen spielt die Musik

In den Schulen spielt die Musik

1 Die Mädchen haben Freude an ihren Instrumenten und sind sehr motiviert. Foto: /Karin Ait Atmane

Die Bläserklasse an der Lützelbachschule in Reichenbach ist nicht zu überhören. Überhaupt geht der Trend dahin, musikalische Angebote in den Schulalltag zu integrieren. Kooperationen mit Vereinen werden dabei immer wichtiger.











Link kopiert

Die drei Mädels auf ihren Stühlen umarmen geradezu ihre schönen, goldglänzenden Instrumente. Amelie kann gerade oben über das Tenorhorn auf ihrem Schoß blicken. Lola hat viel Spaß daran, mit nur drei Ventilen an der Trompete so viele Töne zu erzeugen. Und die Dritte im Bunde liebt ihr Alt-Saxofon mit seinen vielen Klappen: „Ich habe immer gedacht, wie kriegt man da Töne raus“, sagt sie. Mittlerweile weiß sie das. Die Mädchen haben gerade schon eine Kostprobe ihres Könnens gegeben, mit wenigen Tönen, aber astreinem Klang. „Diese drei haben ihr Instrument gefunden“, stellt Musikschulleiter Ralf Müller fest. Zwei weitere Kinder, an diesem Tag verhindert, gehören ebenfalls zur Bläserklasse und spielen Klarinette und Posaune.