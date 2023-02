1 In einer Winternacht sind die Instagram-Kletterer aufs Stadiondach gestiegen. Und auch auf der Spitze des Ulmer Münsters waren sie schon. Foto:

Kletterer dringen illegal in die Mercedes-Benz Arena ein und filmen sich beim Hüpfen auf der Dachmembran. Die ganze Aktion mündet in einem Instagram-Video – und jetzt ermittelt die Polizei.















Link kopiert

Eine Armada von Schutzengeln muss in jener Nacht über dem VfB-Stadion in Bad Cannstatt geschwebt sein, und angesichts der Bilder haben sie vielleicht nervös geflattert. Auf der Dachmembran hüpfen ein paar junge Männer herum. Sie legen sich hin, setzen sich auf die Stangen am Rand und blicken ins Rund. Das Video hat dieser Tage ein Stuttgarter Fußballfan auf Twitter geteilt. Seither macht es in der Stadt die Runde. Und hat nicht nur Begeisterung ausgelöst. Durch das Medieninteresse, das der Verbreitung auf den Fuß folgte, hat auch die Polizei Wind von dem Tun in luftiger Höhe bekommen und ermittelt nun, wer da umher hopste und sich in Gefahr brachte – und dabei noch selbst gedrehte Zigaretten in die Kamera hält, die den Verdacht nahelegen, dass bei der Aktion auch gekifft wurde.

Die Polizei ermittelt, da ein Hausfriedensbruch vorliegt

„Wir ermitteln in der Sache jetzt“ , sagt der Polizeisprecher Sven Burkhardt. Denn was man da sieht, erfüllt einen Straftatbestand: Die Jungs – mindestens drei verschiedene kann man vor dem Cannstatter Nachthimmel unterscheiden – begehen Hausfriedensbruch. Das wiederum ist ein sogenanntes Antragsdelikt, das heißt, die Stadionpark Neckar GmbH als Hausherrin müsste Anzeige erstatten, um eine Strafverfolgung auszulösen. „Wir prüfen das noch“, sagt dazu deren Sprecher Jörg Klopfer.

Das Video stammt vom Konto cloudyrosesz und steht bereits seit dem 30. Januar im Netz. Der Zustand der Stadionbaustelle ist auch relativ aktuell. Die Spuren der Umbauarbeiten an der Haupttribüne sind im Video deutlich zu erkennen. Auch das etwas gespenstische Licht in der Arena deutet auf einen winterlichen Drehtermin hin. Der Rasen wird in der lichtarmen Jahreszeit mit UV-Licht beleuchtet, damit er gesund bleibt.

Eindringliche Warnung: Bitte nicht nachahmen!

Klickt man sich durch die Seite, so stellt man fest, dass der Abstecher aufs Stadiondach nicht der einzige war. Im Januar und Anfang Februar gingen drei Videos von der obersten Spitze des Ulmer Münsters ins Netz. Ein Spaziergang auf dem Kopf eines Windkraftwerks ist betitelt als „urban treadmill“ – urbanes Laufband. Kräne, Hochhauskanten, Gerüste, Treppengeländer, die sich über etliche Stockwerke in die Tiefe ziehen – wo immer es gefährlich und unvernünftig ist hochzuklettern, drehen cloudyrosesz ihre Videos.

Dass das nicht legal ist, ist ihnen offenbar klar. Mit Sturmhauben, Kapuzen und Schneebrillen maskieren sie sich. „Sieht verboten aus“, kommentiert denn auch ein Nutzer unter einer der Aufnahmen. Deutlichere Worte findet Jörg Klopfer von der Stadionpark Neckar GmbH: „Wir hoffen sehr, dass diese gefährliche Aktion keine Nachahmer findet. Das geht weit über einen Dumme-Jungen-Streich hinaus.“