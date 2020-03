1 Esslingen will sich verändern. Auch wenn zurzeit alles im Krisenmodus läuft: Es gibt eine Zeit danach. Foto: stock.adobe.com/Sina Ettmer/Zerbor/j-mel; Montage: Thomas Schwab

Esslingen schreibt einen Wettbewerb für Unternehmen mit innovativen Konzepten aus. Doch das ist nur ein Baustein einer Strategie, mit der sich die Stadt in eine neue Zeit katapultieren will.

Esslingen - Wie an allen Ecken der Stadt ist auch das Stadtmarketing extrem beschäftigt mit den Folgen der Coronakrise. Gleichzeitig denken die Mitarbeiter aber auch schon an den Tag danach und bereiten sich darauf vor. In diesem Sinne wurde am Mittwoch der Startschuss für StadtUp gegeben. Der Name StadtUp ist ein deutsch-englisches Kunstwort, dessen Klang vermutlich den innovativen Schwung der Aktion verdeutlichen soll.