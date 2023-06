1 Auch das Modegeschäft Isolde Baum wird bald schließen. Foto: Roberto Bulgrin

Innenstadthändler sind erschrocken über das Kögel-Aus. Derweil setzt sich das Ladensterben in Esslingen weiter fort.















Kaum ist es raus, dass Esslingens größtes Modehaus Ende Januar 2024 schließt, kündigt schon das nächste inhaberbetriebene Geschäft das Aus an. Am Freitag sagte Isolde Baum vom gleichnamigen Modegeschäft, im August schließen zu wollen. Das Geschäft befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Modehaus Kögel. Beide Geschäftsaufgaben stehen in einer Kette von Schließungen traditionsreicher Handelshäuser in Esslingen. Das Modehaus Kögel ist weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt.