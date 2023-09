1 Volle Konzentration auf dem Rasenplatz: Die Athleten der SG Weinstadt und des TV Nellingen/FC Esslingen „United“. Foto: Dennis Kupfer

Seit Ende April gibt es die Unified-Fußballliga des WFV, die Menschen mit und ohne geistiger Behinderungen verbindet. Mit dabei ist der TV Nellingen/FC Esslingen United.











Entspannte Stimmung, gegenseitiger Respekt und tolle Spielszenen: Auf dem Rasen stehen zwei Teams, die auf den ersten Blick so unterschiedlich wirken, aber durch eine gemeinsame Leidenschaft miteinander verbunden sind – Fußball. Denn es geht voran und immer mehr Vereine bieten Menschen mit Behinderung die Möglichkeit, organisiert zu kicken. So startete Ende April der erste Spieltag der unter der Führung des Württembergischen Fußballverbands (WFV) gegründeten Unified-Liga der Region Stuttgart. Am Sonntag (11 Uhr) geht es auf dem Rasenplatz in Nellingen in die entscheidenden Partien. Denn wer am Ende in der Tabelle oben steht, gewinnt die Runde und erhält den Meister-Wimpel.