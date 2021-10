1 Schulassistenten bei der Arbeit mit Kindern in einer Schulklasse Foto: dpa/Holger Hollemann

Dieser Schulanfang war für etliche Kinder besonders hart: Assistenten, die ihnen zugesprochen wurden, sind bis heute nicht im Einsatz. Personalmangel? Schleppende Bearbeitung? Verantwortung übernimmt keiner.















Stuttgart - Der erste Tag an der Schule ist aufregend. Vor allem für Kinder, die zum Beispiel an einem Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) unterrichtet werden oder aus einer kleinen inklusiven Grundschule kommen und in einen Regelschulbetrieb integriert werden sollen. Viele von ihnen haben einen Anspruch auf einen Schulassistenten. Bald sind die Herbstferien, doch immer noch warten viele Kinder in Stuttgart vergeblich auf ihre Schulbegleiter. In einigen Fällen war noch nicht einmal die Schule informiert, die Eltern sind im Ungewissen.