1 Kandidatinnen und Kandidaten sowie Teammitglieder von „Brand New Bundestag“: Lu Yen Roloff, Eva Thurnhofer, Alisa Wieland, Max Oehl, Ed Greve, Armand Zorn und Franka Kretschmer (von links). Foto: Aru Smaielova

Mehr Vielfalt statt biodeutscher Juristen: Die Graswurzelorganisation „Brand New Bundestag“ fördert progressive Politiker und könnte dadurch den traditionellen Parteien in die Quere kommen.

Berlin - Sollte Kassem Taher Saleh in den Bundestag einziehen, wäre er Sachsens erste Person of Colour im Parlament. Der 27-Jährige flüchtete 2003 mit seiner Familie aus dem Irak nach Deutschland. Inzwischen arbeitet er als Bauleiter für eine Dresdner Baufirma und tritt in diesem Jahr auf dem vierten Platz der Landesliste der Grünen in Sachsen zur Bundestagswahl an. Unterstützt wird er dabei von der Initiative „Brand New Bundestag“ (BNB).