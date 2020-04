Corona in Baden-Württemberg: der aktuelle Stand

Infizierte und Verstorbene in Baden-Württemberg

Wir werten die aktuellen Daten zum Coronavirus in Baden-Württemberg aus. Wie stark ist Ihr Kreis betroffen? Wie entwickeln sich die Zahlen in Baden-Württemberg?

Stuttgart - Fast 27 000 Menschen sind seit Ausbruch der Coronakrise in Baden-Württemberg als infiziert registriert worden und 874 Menschen an der vom Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 verstorben. Das geht aus aktuellen Zahlen des Landesgesundheitsamts hervor. Das entspricht ungefähr der Einwohnerzahl vom Remseck am Neckar.

In der folgenden Tabelle zeigen wir für alle Stadt- und Landkreise die aktuellen Fallzahlen sowie in der rechten Spalte die Entwicklung der Neuinfektionen im Wochenvergleich.

Wenn man sich die Entwicklung der Corona-Zahlen im Land betrachtet, so zeigt sich, dass die Zahl der Genesenen inzwischen größer ist als die der noch Infizierten. Die Genesenen werden nur geschätzt, allerdings mit einer recht zurückhaltenden Formel.

Das folgende Schaubild zeigt die Entwicklung der Infizierten, Verstorbenen und Genesenen im Land seit Anfang April:

Dieser Beitrag analysiert Daten des Landesgesundheitsamts. Darin fließen beispielsweise keine Daten zur Testintensität ein, weil diese auf Kreisebene nicht verfügbar sind.

Letzter Stand: 16. April, 22 Uhr