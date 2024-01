In Wolfschlugen: Polizei nimmt mutmaßlichen Tankstellenräuber fest

In Wolfschlugen

1 Die Polizei nahm den Verdächtigen in der vergangenen Woche fest. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Marius Bulling

Nach einem Überfall auf eine Tankstelle im vergangenen September in Wolfschlugen hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 22-Jährige ist mittlerweile in Untersuchungshaft.











Die Polizei hat einen 22-Jährigen festgenommen, der im September 2023 in Wolfschlugen (Kreis Esslingen) mithilfe einer Schreckschusswaffe eine Tankstelle ausgeraubt haben soll. Der Verdächtige war bei einer Personenkontrolle aufgefallen, teilt ein Polizeisprecher mit.

Demnach führten mehrere Streifenwagenbesatzungen am 22. Dezember Personenkontrollen in Sielmingen durch. Im Zuge derer fanden die Ermittler im Rucksack des 22-Jährigen eine silberfarbene Schreckschusspistole und beschlagnahmten diese. Weil bei dem Raubüberfall in Wolfschlugen ebenfalls eine Waffe mit dieser auffälligen Farbe verwendet worden war, geriet der 22-Jährige unter Verdacht.

Ermittler finden mutmaßliche Kleidung des Täters

Weitere Ermittlungen konnten diesen ersten Verdacht erhärten, sodass am 16. Januar auf richterlichen Beschluss hin seine Wohnung durchsucht wurde. Dabei fanden die Beamten weiteres Beweismaterial und auch die mutmaßliche Kleidung, die der Mann während des Überfalls getragen haben soll. Der 22-Jährige wurde daraufhin festgenommen und ist seitdem in Haft.

Der zunächst unbekannte Täter hatte am 20. September 2023 zwei Angestellte einer Tankstelle in der Nürtinger Straße in Wolfschlugen mit einer Waffe bedroht und gezwungen, die Kasse zu öffnen. Er war mit Bargeld entkommen.